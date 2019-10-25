Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporu yayımlandı
Türk Armatörler Birliği, 2019 yılının Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporu’nu web sitesinde yayımladı.
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Türk Armatörler Birliği, her yıl düzenli olarak hazırladığı Deniz Taşımacılığı Gözden Geçirme Raporunun 2019 yılına ait olan raporunu web sitesinde yayımladı.
Deniz ticaret filosuna ilişkin verileri birçok yönüyle analiz eden rapor gemilere ilişkin verileri, tonaja göre şirket sıralamalarını, şirketlerin adet bilgilerini, gemi inşa verilerini ve buna benzer birçok veriyi ele alıyor.
Vira Haber
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