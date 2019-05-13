Deniz Ticareti Dergisi mayıs sayısı yayında

1984 yılından beri yayın hayatına devam eden İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın resmi yayın organı Deniz Ticareti Dergisi’nin mayıs sayısını yayınladı. Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran kaleme aldığı “Karpuz kabuğu denize” başlıklı derginin başyazısında yaz sezonu ile birlikte sektörde yaşanan avantajlara ve 2019 yılı beklentilerine değindi.

Derginin akademik köşesinde, “Deniz kazalarında, kaptan tarafından yapılacak, hukuki açıdan önemli işlemler” Prof. Dr. Sezer Ilgın çatma ve gibi olaylarda ele alınması gereken tedbirlerden bahsediyor. Bunker köşesinde ise Can Besev, bunker sektörünün kısa tarihini kale aldı.

İTÜ Otonom su altı araçları kulübü ile yapılmış bir röportajda bu ay dergide yer alan konular arasında. Prof. Dr. Ersin Kayahan ise, “Denizcilik sektörü ve lazerler” başlıklı yazısında lazer teknolojisin denizcilik sektöründe kullanımını ele aldı.

Vira Haber