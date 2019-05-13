İki UZMAR römorkörü Avustralya'ya teslim edildi

Redwise, uzun süredir müşterisi olan Svitzer Australia tarafından sözleşmesi yapılan UZMAR yapımı iki ASD römorkörü, Svitzer Redhead ve Svitzer Ruby'i emniyetle teslim etti. Her iki römorkör de Hint Okyanusu'ndaki yüksek riskli bölgede birlikte seyretti ve silahlı muhafızlar tarafından korundular, ancak, Svitzer Redhead varış limanı olan Fremantle'a doğru seyrederken yolları ayrıldı. Svitzer Ruby ise Avustralya Bight ve Bass Boğazı'ndan geçerek yeni liman limanı Port Kembla'ya doğru rotasını çevirerek 10 bin deniz mili civarında tutan yolculuğuna devam etti. Yolculuk tamamlandıktan sonra, hem Redwise’ın Kaptanları hem de Baş Mühendisleri tekneleri yeni sahiplerine teslim etmek üzere bir kaç gün daha kalacaklar.

Teslimat seferleri, tüm mürettebattan ve bunkerlerden, hava koularına bağlı gecikmelerden kaynaklanan risklerden, güvenlik ekiplerinden, gemilerin kayıt altına alınmasından, liman seyre elverişlilik belgelerinden ve Süveyş Kanalı geçişinden sorumlu olan Redwise sayesinde herhangi bir olay olmadan tamamlandı. Redwise, açıklamasında, "Mürettebatlarımız adına, Svitzer ve Uzmar'a bu sözleşmeleri, profesyonel desteği ve işbirliğini verdikleri için teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vira Haber