Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim Sayısı Çıktı

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Ekim sayısının meclis gündeminde balıkçılık sektörü ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Aslan’ın da katılım sağladığı meclis toplantısında Tarım Bakanlığı Su İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Balıkçılık ve Su Ürünleri” ile ilgili sunum yaptı.

Söyleşi bölümünde ise Yıldırım Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Deniz Ticareti Dergisi ile yapmayı planladığı yatırımları, liman yatırımları ile ilgili son durumu ve tecrübelerini paylaştı. Yıldırım, dünyanın neredeyse her köşesinde yatırımları bulunan Yıldırım Şirketler Grubu’nun önümüzdeki süreçte maden, liman, yenilenebilir enerji ve gübre alanında yatırımlar yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Dergide; Çevre, SOLAS, Tersaneler, Balıkçılık, Kültür / Sanat ve Kruvaziyer Turizm disiplin başlıklarında birbirinden farklı konular ele alındı.

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