Dünya Şampiyonası Alaçatı'da Yapılacak

Şampiyonanın 2-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Alaçatı’da gerçekleştirileceği müjdesini İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nda paylaşan İMEAK DTO İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, “Oda olarak deniz turizmi hep gündemimizde yer alıyor. Ancak sörf ve diğer su sporlarının bizde apayrı bir yeri var. Sörf yarışlarının uluslararası alanda en önemli şampiyonası olan PWA’nın ülkemize getirilmesi konusunda desteğimizi ortaya koyduk. Bu organizasyonun Kasım başında Alaçatı’da yapılmasını sağladık. Su bizim, hava bizim, deniz bizim, Alaçatı bizim. Burada ne yaparsak sermaye gerektirmeden memlekete kazanç sağlarız. Alaçatı sörf ve su sporlarının merkezidir. O nedenle doğru adrestir. PWA Dünya Şampiyonası’na herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

MUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, Ege kıyılarında rüzgâr sörfünün gelişmesi için 2013’ten bu yana önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Çeşme Alaçatı, Ayvalık, Dikili, Seferihisar, Foça, Urla’da düzenledikleri yarışlar ile sörf turizmini ön plana çıkardıklarını söyledi. Öztürk, PWA Dünya Şampiyonası’nın Alaçatı’da yapılmasından çok mutlu olduklarını, organizasyonun başarılı geçmesi için gereken desteği vereceklerini ifade etti.

PWA Yönetim Kurulu Başkanı Jimmy Diaz ise “Enfes doğası, halkının misafirperverliği ve rüzgâr sörfü yarışlarına uygun koşullarıyla 10 yıl boyunca Alaçatı, turumuzun en sevilen adreslerinden olmuştu. Yeniden Türkiye’nin rüzgâr sörfü cennetine dönecek olmak, hem bizi hem de rüzgâr sörfü severleri çok mutlu etti. Kasım ayını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.