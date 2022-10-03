Ukrayna Donanması’na Türk Gemisi

Rusya’nın işgaliyle deniz gücünün neredeyse kaybede Ukrayna’nın filosuna ilk gemi Türkiye’den suya indi. 2020 yılında yapılan anlaşmada Ukrayna Donanması için inşa edilen ilk Ada sınıfı korveti 2021 yılında da kızağa konmuştu. Bugün de gemi törenle suya indirildi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulus Akar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Türk ve Ukrayna Ordusu’ndan yetkililer katıldı. Denize indirilen korvete ise Zaporojiya Kozakları’nın ünlü lideri Hetman Ivan Mazepa’nın adı verildi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.’nin ana yükleniciliğini üstlendiği ve teknoloji transferini de kapsayan Ukrayna Korvet İnşa Projesi kapsamında Ukrayna Donanması için inşa edilen ilk MİLGEM Ada sınıfı korvetin ana saldırı sistemi olarak Harpoon gemisavar füzelerinin kullanılacağı ifade ediliyordu.

Hatırlanacağı üzere Aralık 2020’de, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in başkanlık ettiği heyet, Ukrayna’da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet Ada Sınıfı Korvet ve Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere de imza atmıştı. Yapılan anlaşmaya göre gemide 76mm OTO Melara Super Rapid Deniz Topu, VL MICA NG Orta Menzilli Hava Savunma Sistemi, 35mm Oerlikon Millenium CIWS, ASELSAN STAMP 12.7mm Stabilize Silah Sistemi, Neptune Gemisavar Füzesi dikkat çekiyor. Ukrayna üretimi Neptune füzesi, Rusya'nın Karadeniz'deki amiral gemisi Moskova'yı batırmasıyla adını duyurmuştu.

Rusya, gemiden hem de isminden hoşlanmayacak

Gemiye adını veren Hetman yani askeri lider Ivan Mazepa ise Rusya tarafından aforoz edilen Zaporojiya Kozak lideri olarak biliniyor. Çarlık Rusyası’na karşı mücadelede bulunan Mazepa, 18. yüzyıldan itibaren Ukrayna'daki Rus karşıtlığı konusunda figürlerden önemlilerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak:dunya.com