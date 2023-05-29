Deniz Ticareti Dergisi’nin Haziran Sayısı Yayında

İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı ve denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Haziran sayısının meclis gündeminde Piri Reis Üniversitesi Rektörü Nafiz Arıca’nın yaptığı “Denizcilikte Yapay Zeka” konulu sunum vardı. Konuşmasında içinde bulunduğu dünyanın nasıl çalıştığını anlayan, sağduyulu sistemlerin 2030 yılından itibaren geliştirilmeye başlanacağını vurgulayan Arıca, bilinçli sistemlerin ise 2050 yılından sonra olmasının beklendiğini; öngörülemeyen bir vakitte de süper zekanın aktif olacağını söyledi.

Yapay zekanın filoların yönetiminde operasyonları optimize etmek için yük optimizasyonu, rotaların planlanması ve gerçek zamanla takip ve izleme amaçlı kullanıldığını ifade eden Nafiz Arıca, buna ek olarak planlı bakım amacıyla ekipman arızası oluşmadan önce tespit edilmesi sayesinde ciddi bir maliyet sağlanacağına dikkat çekti.

Emniyet ve güvenlik olarak bakıldığında ise hem deniz aracında hem de limanda yapay zekanın gözlem, risk analizi ve tehdit tespiti amacıyla kullanıldığını kaydeden Arıca, konuşmasının devamında yapay zeka algoritmalarının sürdürülebilirlik ve iklim krizini engelleme amaçlı olarak emisyonların izlenmesi, atık yönetimi, balast suyu arıtma gibi amaçlarla kullanıldığını söyledi.

Deniz turizmi disiplin başlığında, kruvaziyer sektörünün önemli isimleri görüş ve değerlendirmelerde bulundu. TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, Global Yatırım Holding Yön. Kur. Bşk. Mehmet Kutman, Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Dentur Avrasya Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Tafralı ve Miray International Denizcilik Ceo’su Vedat Uğurlu sektördeki umut verici gelişmeleri aktardı.

Türk Loydu’nun kaptan köşkündeki değişiminin ardında yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Oral Erdoğan da söyleşi bölümünde yer alarak; IACS ile ilgili yol haritalarını, bundan sonraki hedeflerini ve planlarını Deniz Ticareti Dergisi’ne anlattı.

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