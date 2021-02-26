Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart Sayısı Çıktı!

Denizcilik sektörünün önde gelen dergilerinden birisi olan Deniz Ticareti Dergisi’nin Mart ayı sayısında meclis toplantısında gündeme getirilen yabancı bayraklı gemi konusunda değerlendirmeler yer alıyor. Ayrıca bu sayıda yabancı bayraklı gemiler hakkında bir dosya da bulunuyor.

Denizcilik camiasını ilgilendiren zengin içeriği ile makaleler, söyleşiler ve istatistik raporlarının bulunduğu dergide ayrıca son bir ay içerisinde gerçekleşen önemli faaliyetlerde okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Derginin dijital baskısına https://www.virahaber.com/d/file/DenizTicaretiDergisi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi okumalar..