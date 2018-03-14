Deniz tutkunlarının buluşma adresi Tezmarin

Piyalepaşa İstanbul ve Tezmarin iş birliğiyle, lansmanı Boat Show Eurasia Fuarı'nda yapılan ve büyük ilgi gören Beneteau Antares 6 0B, Glastron GT 225, Pirelli 880 ve Pirelli S280 model tekneler bu kez 17-25 Mart tarihlerinde Piyalepaşa İstanbul Satış Ofisi'nde deniz tutkunlarıyla buluşuyor.

Haziran ayında ilk etap teslimlerin başlanacağı Türkiye'de özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyasepaşa İstanbul'da bu kez tekne tutkunları bir araya geliyor. Piyalepaşa İstanbul ve Tezmarin iş birliğiyle lansmanı Boat Show Eurasia Fuarı'nda yapılan ve büyük ilgi gören Beneteau Antares 6 0B, Glastron GT 225, Pirelli 880 ve Pirelli S280 model tekneler 17-25 Mart tarihlerinde Piyalepaşa İstanbul'da çadır içerisinde kurulacak özel bir limanda sergilenecek.

Aynı zamanda etkinlik süresince ziyaretçiler ressam Cengiz Yatağan'ın 'Tekamül' isimli sergisinde yer alan eserleri görme şansına sahip olacaklar.

BENZERSİZ TEKNELER PİYALEPAŞA İSTANBUL'DA

Benzersiz tekneleri benzersiz bir yaşam ve yatırım fırsatı sunan Piyalepaşa İstanbul ile buluşturduklarını belirten Piyalepaşa Gayrimenkul Genel Müdürü Kaan Yücel, "Denizde ne kadar mutlu olursa olsun, her denizcinin güvenli bir limana ihtiyacı vardır. Ünlü denizci Kaptan-ı Derya Piyale Paşa için bu liman Piyalepaşa semtiydi. İşte biz o Piyalepaşa semtini yeniden canlandırıyoruz. Benzersiz rotaları keşfetmeyi bilen tekne tutkularını bu limanda ağırlamak bizler için gurur kaynağı" dedi.

Vira Haber