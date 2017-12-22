Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan, Gökçeada’dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'dan alınan bilgiye göre, 16.00'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 18.45'teki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Sabah 10.15'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri de iptal edilmişti.

Öte yandan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bandırma limanına gelen büyük tonajlı yük gemileri de römorkörler yardımıyla yanaştırılıyor.

Vira Haber