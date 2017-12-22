‘Rusya, Alman ile Hollanda donanma tesislerini vuracak’

Rusya'nın Eylül ayında yaptığı terörle mücadele tatbikatını NATO ve Avrupa ülkelerine saldırı tatbikatı olarak yorumlayan Alman Bild gazetesi, Avrupa'ya savaş uyarısı yaptı.

Batılı istihbarat kaynaklarından bilgi aldığını ve Rusya'nın gerçekleştirdiği 'Zapad 2017' tatbikatının aslında Baltık ülkelerini hedef alan bir savaş planı olduğunu yazan Alman gazetesi Bild dün yayınladığı haberinde, çeşitli önlemlerin de alındığını iddia etti.

Tatbikattaki senaryoya göre, bir kaç gün içinde Baltık ülkelerinin alınması hedefleniyor. Ardından tatbikattaki simülasyonda, NATO üyesi Batı Avrupa ülkeleri ve özellikle Almanya, Hollanda, Polonya, Norveç, Finlandiya ve İsveç'e yıldırım harekatı düzenlenmesi yer alıyor. Haberde, Rusya'nın dört yılda bir düzenlediği Zapad (Batı) tatbikatının savunma ve anti terör amaçlı olduğunu açıkladığı ancak bunun tam olarak doğru olmadığı öne sürüldü

Gazete, Rus ordusunun savaş planlarının, NATO’nun askeri karşılık vermesini de önlemeyi hedeflediğini, bu amaçla tatbikatta Alman ve Hollanda donanmalarına ait tesislerin, kuzeyden yapılacak hava saldırılarıyla vurulması planının da bulunduğunu iddia etti.

Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri, Rusya’nın savaş durumunda İsveç ve Finlandiya’nın tarafsız kalmayacaklarını düşündüğünü, bu nedenle de bu ülkelere yönelik İskender füzeleriyle saldırılar planladığını ileri sürdüler.

Vira Haber