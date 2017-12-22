Rumlar Vasiliko Limanını özelleştirecek

Haravgi Gazetesinin haberine göre, Rum Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis’ni “sanayi ve enerji limanı” diye nitelediği Vasiliko için 2018 başlarında ihaleye çıkılacağını, 2019 başlarında ihalenin sonuçlandırılacağını açıkladı.

Dimitriadis, “hükümetin hedefi, limanın yönetimini özele vermektir. Liman işletmesinde iki farklı maksattan (sanayi, ağır yük ve enerji maksatlı) söz edebiliriz, ancak hedef, liman yönetimini özele vermektir” ifadesini kullandı.

Öte yandan Vasiliko’da, İngilizler tarafından Güney Kıbrıs’a devredlen bölgeye, yeni bir liman inşa edileceği belirtilmişti.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamasında, Vasiliko’daki limanın, ülkenin alt yapıları için önemli bir ek olacağını ifade etmişti.

Vira Haber