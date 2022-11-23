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  3. Deniz Ulaşımına Lodos Engeli
Deniz Ulaşımına Lodos Engeli

Deniz Ulaşımına Lodos Engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor. Kabatepe ile Gökçeada hattında da bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

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Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos nedeniyle Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) ile Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinin Moda uğramasının gerçekleştirilemediği belirtildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, 18.00 ile Kabatepe’den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 20.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği, karşılıklı olarak 19.00 ve 21.00'de ek seferlerin yapılacağı belirtildi.

Bugün Geyikli-Bozcaada hattındaki seferler de aynı nedenle iptal edilmişti.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

 

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