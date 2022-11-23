Global Ports Holding’in 4 Limanı 4 Farklı Ödülün Sahibi Oldu

Global Ports Holding portföyündeki Nassau Kruvaziyer Limanı Dünyanın En İyi Yeni Liman Geliştirmesi ödülünün, Valletta Kruvaziyer Limanı Dünyanın En İyi Sürdürülebilir Kruvaziyer Limanı ödülünün, Lizbon Kruvaziyer Limanı Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı ödülünün ve Vietnam’daki Ha Long Kruvaziyer Limanı ise Asya’nın En İyi Kruvaziyer Limanı ödülünün sahibi oldu.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, almış oldukları ödüllerin kruvaziyer liman işletmeciliği anlamındaki başarılarının bir göstergesi olduğunu belirterek, “Global Ports Holding olarak halihazırda dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisiyiz. Hedefimiz bu unvanımızı daha da pekiştirecek yatırımlar yapmak. Portföyümüzü çeşitlendirirken know-how’ımızı yeni limanlarımıza taşıyoruz. Portföyümüzdeki tüm limanların geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Global Yatırım Holding’in (GYH) bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, portföyündeki limanlarda elde etmiş olduğu başarıları ödüller ile taçlandırıyor. Global Ports Holding, World Cruise Awards’da portföyündeki 4 liman ile 4 farklı ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen World Cruise Awards’ta “Dünyanın En İyi Yeni Liman Geliştirmesi” ödülünün sahibi Nassau Kruvaziyer Limanı oldu. 2023 Mayıs ayında açılması beklenen, Bahamalar’daki Nassau Şehri’nin yeniden canlandırılmasının önemli bir bileşeni olan ve uzun süredir vaat edilen dünya standartlarındaki yeni limanda, yeni terminalin yanı sıra amfitiyatro, Junkanoo Müzesi ve yerel açık hava çarşısını içeren kıyı şeridinin düzenlenmesi projesi de tamamlanmak üzeredir. 300 milyon dolar yatırım alan ve yıl sonuna kadar 3.2 milyon yolcu beklentisi ile Bahamalar’ın Nassau Kruvaziyer Limanı, altyapı ve turizm kapasitesi açısından Karayipler’deki komşularından çok daha ileride olacağı öngörülüyor.

Sürdürülebilirliğe katkı çalışmaları da ödül getirdi

Küresel seyahat ve turizmde mükemmelliği kutlamak için 1994 yılında başlatılan World Travel Awards’ın kardeş etkinliği olma özelliğe sahip World Cruise Awards’ta “Dünyanın En İyi Sürdürülebilir Kruvaziyer Limanı” ödülünün kazananı ise Global Ports Holding’e ait Valletta Kruvaziyer Limanı oldu. Malta Ulaştırma, Altyapı ve Sermaye Projeleri ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan 37 milyon euro yatırım ile Malta’dan Akdeniz’e açılan kapı olma özelliğine sahip Valletta Kruvaziyer Limanı, 2023’te kıyı güç bağlantısı ile gemilerin enerji ihtiyaçlarına alternatif sunacak.

Dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) işlettiği Lizbon Kruvaziyer Limanı ise “Avrupa’nın En İyi Kruvaziyer Limanı” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılında açılan liman, 13 bin 800 metrekare alana sahip. Açıldığı zamandan beri ödüllere layık görülen Lizbon Kruvaziyer Limanı, gelişmiş altyapısı ve sunduğu hizmetler ile yolcular, gemiler ve mürettebatları için güvenli bir liman olma özelliğine sahiptir.

Global Ports Holding’in, Asya’daki büyüme beklentileri için önemli bir adım olarak belirttiği, Vietnam’daki Ha Long Kruvaziyer Limanı ise “Asya’nın En İyi Kruvaziyer Limanı” ödülünün sahibi oldu. 2022’de açılan ve ilk gemisini ağırlayan liman Global Ports Holding’in Asya’daki ikinci limanı Ha Long, Vietnam'da kruvaziyer turizmi için dizayn ve inşa edilmiş ilk yolcu limanı olup, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yanaşmasına imkan sağlayabilen altyapıya sahip.

‘Know-how’ımızı yeni limanlarımıza taşıyoruz’

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, almış oldukları ödüllerin kruvaziyer liman işletmeciliği anlamındaki başarılarının bir göstergesi olduğunu belirterek, “Portföyümüzde toplam 26 limana ulaşmış durumdayız. Tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Global Ports Holding olarak halihazırda dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisiyiz. Hedefimiz bu unvanımızı daha da pekiştirecek yatırımlar yapmak. Portföyümüzü çeşitlendirirken de know-how’ımızı yeni limanlarımıza taşıyoruz. Portföyümüzdeki tüm limanların geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ödüllerin limanlarımıza gelmesinde tüm GPH çalışanlarının önemli katkıları bulunuyor. Bu katkıları için her bir çalışma arkadaşıma teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek dönemde de bu başarıların devam etmesi için çalışacağız” dedi.