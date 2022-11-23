Türk Boğazları Eğitim Oluyor

Kuzey Marine Sigorta ve Atlas P&I iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan denizcilik seminerleri başlıyor. Eğitimler, sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz olacak. İlk eğitimde Kapt. Ömer Asmalı, “Denizcilikte oluşan kaza, hasar ve TBDTD tüzüğü mevzuatı değerlendirmeleri ve çözüm öneriler” başlığını işleyecek. Eğitimler Atlas P&I’ın Koşuyolu Mah. Cenap Şahabettin Sok. No: 96 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan genel merkezinde yapılacak. Eğitime katılmak isteyenler bilgi@kuzeyacademy.com eposta adresinden veya 0 216 680 25 70 numaralı telefondan kayıt yaptırabiliyorlar.

Çatışma prosedürleri

Kıyı Emniyeti’nde 36 yıl çalıştıktan sonra emekli olan ve Kuzey Marine Sigorta’da kıdemli hasar yöneticisi olarak mesleğine devam eden Kapt. Ömer Asmalı vereceği eğitimde ayrıca Türk Boğazları trafik düzen tüzüğü uygulamalarında yaşanan problemler ve çözüm önerilerini anlatacak. Asmalı’nın vereceği eğitim şu başlıklardan oluşuyor: “Gemi kurtarma faaliyetlerinin tanımı ve operasyon şekli. Çatışma durumunda gemi personelinin izleyeceği prosedürler”, “Tamamlanmış hasar inceleme ve değerlendirme bilirkişi rapor örnekleri ışığında kaza ve hasar incelemeleri ile çıkarılan sonuçlar”

Kapt. Ömer Asmalı kimdir?

Türk denizcilik sektörünün tecrübeli isimlerinden Yüksek Denizcilik Okulu (YDO) Güverte 1981 mezunu Kaptan Ömer Asmalı, Kıyı Emniyeti Deniz Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda uzun yıllar gemi kurtarma uzmanı ve baş enspektörü olarak çalıştıktan sonra Ağustos 2022’de emekli oldu. Katıldığı 300’e yakın kurtarma operasyonundaki tecrübelerini gelecek nesillere aktarmak için “Gemi Kurtarma Operasyonları ve Kriz Yönetimi” kitabını yazan, Beykoz Barbaros Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi, İTÜ Denizcilik Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak dersler veren Asmalı, emeklilik hayatına eğitmen olarak devam etme, bilgi ve tecrübelerini sektöre aktarma kararı alarak Kuzey Marine Sigorta bünyesinde çalışmaya başladı.