Tamer Kıran önemli isimleri ağırladı

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TMMOB GMO, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve GBD Yönetimi tarafından gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etti.

Oda Merkezinde gerçekleşen ziyaretlerin ilkinde Tamer Kıran, TMMOB GMO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı. Ziyarete, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Can Bozkurt da iştirak etti.

Daha sonra İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Aralan, Başkan Tamer Kıran’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Öğleden sonra Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli’nin ardından günün son ziyaretini Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel ve yönetimi yaptı. Son iki ziyarete Yönetim Kurulu Sayman Üye Taylan Kalkavan da katıldı.

Ziyaretlerde denizcilik sektörüne ilişkin konularda istişarelerde bulunuldu.

Vira Haber