Deniz Yosunundan Elektrik Akımı Elde Edilen Yöntem Geliştirildi

İsrail Teknoloji Enstitüsü (Technion) salı günü yaptığı açıklamada, araştırmacıların doğrudan deniz yosunundan elektrik akımı elde eden yeni bir yöntem geliştirdiğini duyurdu.

Technion, bu yöntemle çevreye zarar vermeden verimli bir şekilde elektrik üretilebildiğini belirtti.

Bilim insanları yaptıkları çalışmada, deniz marulu olarak bilinen Ulva deniz yosunu türlerini elektrik akımı elde etmek için yeni bir fotosentetik kaynak olarak kullandıklarını ve böylece elektronları bir elektrota ileten moleküller ürettiklerini açıkladı.

EK KİMYASALLAR KULLANILMIYOR

Uluslararası bilim dergisi Biosensors and Bioelectronics'te yer alan araştırmaya göre, siyanobakterilerin ürettiğinden binkat daha fazla elektrik akımı elde edildiği ve bunun standart güneş panelleri seviyesinde olduğu kaydedildi.

Deniz yosununun karanlık ortamda, aydınlık alanda elde edilenin yarısı kadar elektrik akımı üretebildiği öğrenilirken yeni yöntemde ek kimyasallar kullanılmadığı belirtildi.

Araştırmada, deniz yosununun gün boyunca karbon salınımı yapmadığı ve büyürken havaya oksijen bırakıp atmosferden karbon çektiği için "karbon negatif" olarak kabul edildiği ifade edildi.

Bilim insanları ayrıca Ulva geliştirme tankındaki elektrik akımını doğrudan toplayan bir prototip cihaz da ürettiklerini duyurdu.

KARANLIKTA AZALIYOR

Araştırmacılar daha önce mavi-yeşil alg olarak da bilinen siyanobakterilerden elektrik akımı ve hidrojen yakıtı elde eden bir teknoloji geliştirmişti.

Ancak güneş paneli teknolojilerinden daha düşük elektrik üreten siyanobakterilerin elde ettiği akım miktarının gece fotosentez yapamadıkları için karanlıkta azaldığı bildirildi.