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Denizaltının bataryası patladı: 3 ölü

Denizaltının bataryası patladı: 3 ölü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde denizaltı bataryasının patlaması sonucu 3 kişi öldü.

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İran devlet medyasına göre, İran Savunma Bakanlığına bağlı Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nde bir denizaltının bataryasının patlaması sonucu 3 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.    

Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nin Bender Abbas'ın 37 kilometre batısında bulunduğu ve İran Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri denizaltılar ve gemilerin yapımı ile tamirat faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.    

Vira Haber

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