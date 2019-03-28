Jakobshavn Buzulu'nun yüz ölçümü yeniden artıyor

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Grönland'ın en hızlı eriyen buz kütlesi olan Jakobshavn Buzulu, son üç yıldır genişliyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından aktarılan bilgiye göre dünyanın en büyük adası olan Grönland’ın son yirmi yıldır en hızlı eriyen buzul kütlesi olan Jakobshavn Buzulu, küresel iklim değişikliği ile gezegenin ısınıyor olmasına rağmen 2016 yılından bu yana genişleme eğilimi gösteriyor.

NASA’nın haberine göre Jakobshavn Buzulu, 1980’li yıllardan bu yana ilk kez genişleme gösteriyor. Söz konusu genişlemenin nedeni ise Kuzey Atlantik Okyanusu'ndan gelen su akıntılarının sıcaklığının 2016 yılından bu yana 1,5 santigrat derece azalması. Suların soğuma eğilimi göstermesi, buzulun yeniden genişlemesine imkan tanıdı.

Grönland Okyanus Erime (OMG) misyonunun gözlem ve verilerini kullanan NASA araştırmacıları, Jakobshavn Buzulu’nun yalnızca 2016-2017 yılları arasında 30 metre kadar genişlediğini tespit ettiler. Araştırmacılar, doğal döngülerin Kuzey Atlantik akıntılarını 20 yıllık aralıklarla ısıtıp soğuttuğunu, bunun da küresel iklim değişikliği gibi diğer etkilerden bağımsız olarak Grönland'daki buzul erimesini etkilediğini kaydetti.

Vira Haber