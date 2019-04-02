Endonezya’nın tank çıkarma gemisi göreve başladı

KRI Teluk Lada’yı, Panjang merkezli Endonezya tersanesi PT Daya Radar Utama inşa etti ve 28 Haziran 2018'de Kuvvete teslim etti. 2.350 tonluk bir gemi, 117 metre uzunluğunda, 16.4 metre su seviyesi genişlik ve 7,8 metre derinde yüzebiliyor.

13 knot seyir hızında maksimum 6.240 deniz mili menzili olan gemi ile maksimum 16 deniz mili sürat yapabiliyor.

Gemide iki helikopter için bir helikopter iniş güvertesi ve hangarı bulunuyor. Gemi Endonezya Ordusu'nun standart ana savaş tankı olan Leopard 2 ana savaş tankından 10 adet taşıyabilir.

Gemi, ülkenin doğu tarafındaki deniz operasyonlarından sorumlu TNI-AL’nın 3. Filo Komutanlığı’nda (KOARMADA III) görev yapacak.

Vira Haber