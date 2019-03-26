Riva, en büyük yatını suya indirdi

Mauro Micheli ve Sergio Beretta imzalı ‘Race’ tasarımı, maksimum 9 metre genişliğe sahip. Toplamda 6 misafir kamarası bulunan motoryatta, 12 kişilik konaklama kapasitesi var. Tasarımcısı Micheli, Race hakkında şunları söyledi: ''Muazzam kişiliğe sahip bir motoryat. Her katı belirleyen üç çizgiye sahip olan tasarımı, oldukça pürüzsüz. Tasarımda detaylarla özenilmiş ve gereksiz sayılabilecek her türlü çizgiden kaçındık.''

Çift Caterpillar 1450 beygirlik dizel makinelerle donatılan Race, maksimum 15 knot sürat yapabiliyor. Seyir sürati olarak belirtilen 11 knot ile sunduğu menzil ise, 3500 deniz mili.

Riva’nın süperyat sınıfına adım attığı bu yeni tasarımın lansmanı, Haziran’da Venedik Yat Fuarı’nda yapılacak. Motoryat aynı zamanda Monaco Yacht Show’da da sergilenecek.

Vira Haber