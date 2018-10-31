Denizci Öğrenci Projesi devam ediyor

Okul öncesinden liseye çocuklara denizcilik müfredatı doğrultusunda teorik ve pratik eğitimler vermeyi ve denizci nesil yetiştirmeyi hedefleyen projede önemli bir noktaya gelindi.

Projenin 2018-2019 eğitim öğretim yılında daha etkin şekilde uygulanması için düzenlenen işbirliği toplantısı, TED İzmir Koleji yöneticileri ve eğitmenleri ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla yapıldı. Toplantıda denizci çocuklar için eğitim kampı, sualtı atık sergisi gibi yeni projeler gündeme geldi.

TED İzmir Koleji Genel Koordinatörü Mine Mavioğlu, hazırlanan denizcilik eğitim programı doğrultusunda okullarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verildiğini ve çok sayıda etkinlik yaptıklarını söyledi. Mavioğlu, "Denizci öğrencilerimizin deniz temizliğinde topladıkları atıklarla yaptıkları dev balık heykeli, Ankara'da Atakule Alışveriş Merkezi'nde sergileniyor" dedi.

TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK

TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver, TED İzmir Koleji öğrencilerine denizcilik terimleri, tekne tanıtımı, denizde güvenlik, harita üzerinden navigasyon, meteoroloji eğitimleri verdiklerini, ayrıca denizci kuruluşlara gezi, balık tutma, tiyatro, deniz temizliği gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ünver, yeni eğitim öğretim döneminde çocukları denizle buluşturacak faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Urla'daki TED İzmir Koleji'nde başlayan Denizci Öğrenci Yetiştirme Eğitim Projesi'ne destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Öztürk, "Denizci Ülke Denizci Millet hedefine ulaşmanın tek yolu denizci nesiller yetiştirmekten geçiyor. Çocuklarımız küçük yaşta denizle tanışsın ki denizi ve denizciliği sevsin. TED İzmir Koleji işbirliği ile başlayan proje, Batman'dan Bodrum'a Türk Eğitim Derneği'ne bağlı 38 okulda uygulanacaktır" dedi.

Vira haber