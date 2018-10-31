Aydın 'ın Kuşadası ilçesindeki uçak batığına dalmak üzere Türkiye'ye gelen 72 yaşındaki Marie France Pape, dalış performansıyla gençlere örnek oluyor.

Fransa vatandaşı Marie France Pape, 60 yaşında hobi olarak başladığı tüplü dalışta 2 yıldız alarak profesyonelliğe ulaştı.Meksika, Mısır, Fransa ve Dominik'te dalışlar yapan Pape, Türkiye'de ise Antalya ve Kuşadası'nda su altı güzelliklerini keşfe çıktı. Kuşadası'nda dalış turizmi amaçlı batırılan ve dünyanın en büyük batık uçağı olarak gösterilen A300 batığına dalış yapan Pape, çocukluğundan bu yana denizin altındaki yaşamı merak ettiğini, emekli olup fırsat bulduktan sonra dalış yapmaya karar verdiğini söyledi.

İnsanların yaşı nedeniyle dalış sporuyla uğraşmasına şaşırdığını, kendisine sürekli zorluk yaşayıp yaşamadığının sorulduğunu anlatan Pape, eleştirilere kulak asmadan yoluna devam ettiğini dile getirdi.Bir şeyi başarmak için öncelikle inanmak gerektiğini vurgulayan Pape, "Bence dalışın yaşı yok. Sadece kendinizi sağlıklı ve hazır hissetmeniz yeterli. Zaten suyun altını keşfettiğiniz zaman her şeyi unutuyorsunuz. Belki dalış için geç kaldım ama iyi ki başlamışım diyorum." diye konuştu.

Denizin altında dua etme fırsatı

Pape, 3'üncü yıldızı alarak dalış eğitmenliği seviyesine çıkmayı ve hayatının sonuna kadar dalmayı hedeflediğini dile getirdi.Kuşadası'ndaki uçak batığından çok etkilendiğini de kaydeden Pape, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha önce birçok ülkede daldım ama bu kez çok farklıydı. Suyun rengi biraz bulanık olsa da harika bir deneyim oldu. Uçağın içinde Meryem Ana heykelini görmek beni çok duygulandırdı. Denizin altında dua etmeme de bir fırsat oldu. Fırsat buldukça buraya gelmeye devam edeceğim."Pape'ye dalışında eşlik eden eğitmen Kubilay Akgür ise 72 yaşında olmasına rağmen Pape'nin enerjisine hayran kaldığını söyledi.

Vira Haber