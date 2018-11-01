Exxon Mobil'in sondaj hazırlıkları son aşamada

Exxon Mobil şirketinin, destek hizmetleri sunacak olan 4 tekne, 1 haftadan beri Limasol Limanı’nda çalışıyor.

Aynı şirketler grubuna dahil olan tekneler, Amerika enerji devi şirketine hizmet anlaşması imzalamış olan iki Kıbrıs şirketi tarafından temsil ediliyor.

4 tekne, bölgede hüküm süren deniz koşulları altında sondaj platformuyla iletişim tatbikatları gerçekleştirecek.

Sondaj platformunun 15 Kasım’da bölgeye varması bekleniyor.

Şimdiye kadar, sondaj platformunun hedefinin doğrudan Güney Kıbrıs'ın sözde Münhasır Bölgesi’ndeki 10uncu parsel mi olacağı yoksa önce Limasol Limanı’na mı yanaşacağı kesin olarak bilinmiyor.

Exxon Mobil şirketi, her halükârda, 10. parseldeki hedeflerden biri olan ‘DELFIN’ hedefinde daha önce açıkladığı araştıma sondajıyla ilgili planlarını uygulamaya kararlı görünüyor.

Vira Haber