GLYHO, 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Global Yatırım Holding (GLYHO), şirketlerin sürdürülebilirlik konularında halka açık bilgi paylaşımlarına bağlı olarak değerlendirildiği 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (XUSRD) yer aldı.

Global Yatırım Holding'in, şirketlere hem itibar kazandıran hem de rekabet avantajı sağlayan 'BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne yeni döneminde dahil olmasında, sürdürülebilirlik ile ilgili alanlarda kapsamlı politikalara sahip olması, belirli çevresel indikatörlerde iyileştirmeler sağlaması ve Akdeniz Koruma Derneği'nin "Boncuk Koyu'nda Kum Köpekbalığı ve Üreme Alanı" projesinin desteklemesi gibi çalışmaları önemli rol oynadı.

Şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki paylaşımları ve performanslarının temel alındığı "BIST Sürdürülebilirlik Endeks"' ile Borsa İstanbul şirketleri değerlendirmeye tabi tutuldu. Bağımsız araştırma ve derecelendirme kuruluşu Vigeo EIRIS'in değerlendirmesi sonucunda "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi"nde toplam 50 şirket yer aldı.

"BIST Sürdürülebilirlik Endeksi" kapsamında 2018 döneminde toplam 71 şirket değerlemeye tabi tutuldu ve Global Yatırım Holding de üst seviyede kurumsal sürdürülebilirlik performansıyla endekse katılan 6 yeni şirketten biri oldu.

Vira Haber