İlk milli su altı teknolojisi Türkiye'yi gururlandırdı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli denizaltı optik haberleşme sistemi, denizaltı teknolojisine yeni bir boyut kazandırıyor. Denizaltı ve dalgıçlar arasında sadece ışık ile kurulan iletişim, teknoloji sayesinde sesli olarak yapılabilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) yerli ve milli teknoloji geliştirme politikası kapsamında, hayata geçirilen teknoloji için Paris'te düzenlenen denizcilik fuarı EURONAVAL 2018'de, dünyanın önde gelen savunma firması Alman HENSOLDT ile iş birliği protokolü imzalandı. STM ve BAU tarafından geliştirilen 'Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemi', HENSOLDT'un Optik Gözetleme Sistemine entegre edilecek. Bu işbirliği, su altında denizaltı ve dalgıçlar arasında haberleşmeye imkân veren dünyada örneği olmayan bir sistemin geliştirilmesini sağlayacak. HENSOLDT'un 'Optik Gözetleme Sistemi' denizaltılar için 360 derece gözetleme imkânı sağlayan ve muhtelif kamera konfigürasyonu içeren bir sistem. Denizaltı tasarımındaki zorlukların bilincinde olarak, STM-BAU'nun geliştirdiği denizaltı optik haberleşme sisteminin söz konusu optik gözetleme sistemine entegre edilebilmesi ayrı bir mühendislik ve yüksek teknoloji gerektiren bir uygulama olacak.

"DÜNYA SU ALTI TEKNOLOJİSİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

11 yıldır AR-GE birimleriyle savunma sanayi teknolojileri üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Bu çalışmaların ürünlerinden birisi olan bu proje artık meyvelerini vermeye başladı. Üniversitelerin ülkelerine karşı en önemli görevi ürettikleri bilginin ürüne dönüştürülmesi ve buna bağlı katma değer yaratmalarıdır. Bu açıdan hem bu projeyi Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte hayata geçirmemiz hem de Almanya gibi teknoloji devi bir ülkeye ihraç etmek için anlaşma imzalamamız bizi çok mutlu etmektedir. Üniversite olarak bu teknolojiyi geliştirmek bizim için gurur verici. STM ile aramızdaki iş birliği, ihracata katkı sunmayı hedefleyerek bu ürün grubunun da geliştirilmesinin önünü açacak. Bu proje aynı zamanda optik muhabere sistemlerini geliştirerek askeri iletişimde güvenliğe katkıda bulunmayı amaçlamakta. Bunun yanı sıra denizcilik fuarı EURONAVAL 2018'e katılan tek Türk üniversitesi olmak bizi heyecanlandırdı. HENSOLDT ile imzaladığımız protokol ile dünya su altı teknolojisine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN SİSTEMİN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYACAK"

STM Genel Müdürü Murat İkinci ise şunları söyledi: "Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) Türk Savunma Sanayii'ne çizdiği vizyonla STM, ülkemizin güzide üniversitelerinden Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte geliştirmiş olduğu Denizaltı ile Dalgıçlar Arası Optik Haberleşme Sistemini, Dünyanın önde gelen savunma devi Alman HENSOLDT firmasının geliştirmekte olduğu Optik Gözetleme Sistemine entegre edecektir. Bu kapsamda Paris'te düzenlenen denizcilik savunma fuarı EURONAVAL 2018'de bir mutabakat protokolü imzalanmıştır. Bu imza, su altında denizaltı ve dalgıçlar arasında haberleşmeye imkân veren dünyada örneği olmayan sistemin geliştirilmesini sağlayacaktır. Türkiye'nin en köklü askeri denizcilik tecrübesine sahip kurumlardan biri olan Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) iştiraki STM, mühendislik birikimiyle bu tip kritik teknolojileri 25 yıldan uzun bir süredir Türkiye'ye kazandırmaktadır. STM, Denizaltı tasarımındaki zorlukların bilincinde olarak, söz konusu sistemin entegrasyonunu BAU ile birlikte gerçekleştirecektir. Kurumumuz, bu proje ile Sanayi-Üniversite işbirliğine verdiği önemi bir kez daha göstermenin haklı gururunu yaşamaktadır"

Vira Haber