TCG Burgazada, Türk donanmasına katılıyor

Türkiye’nin savaş gemisi yapabilen dünyadaki 10 ülkeden biri olduğunu kanıtlayan MİLGEM Projesi’nin 3. meyvesi TCG Burgazada, Türk Donanması’na katılıyor.

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında tamamen yerli mühendislerin yaptığı TCG Burgazada, 4 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle Türk Deniz Kuvvetleri’nde göreve başlayacak.

2008 yılında Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için başlatılan MİLGEM Projesi hızla tamamlanıyor. İlk milli gemimiz TCG Heybeliada’nın 27 Eylül 2011’de denize indirilmesinin ardından İstanbul Tersane Komutanlığı’nda inşası gerçekleşen korvetlerin en yenisi TCG Burgazada, önümüzdeki günlerde Deniz Kuvvetleri’ne teslim ediliyor.

4 KASIM’DA DONANMAYA KATILACAK

Korvet sınıfındaki TCG Büyükada ve TCG Heybeliada’dan sonra donamamızda göreve hazırlanan TCG Burgazada, yerli silah sistemleri ve savunma teknolojileri ile göz dolduruyor. Savaşa hazır olduğunu kanıtlayan TCG Heybeliada, en sert deniz koşullarında bile seyre çıkabileceğini gösterdi.

Tüm testlerden geçer not alan ve 107 kişilik mürettebatla göreve başlayan TCG Burgazada, 4 Kasım’da inşa edildiği İstanbul Tersane Komutanlığı’ndan donanmaya katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törende serinin son gemisi TCG Kınalıada’da tanıtılacak.

RADARA YAKALANMA RİSKİ ÇOK DÜŞÜK

TCG Burgazada 18 Haziran 2016’da denize indirilerek test seyirlerine başlamıştı. 27 ay içinde tüm silah sistemlerini, denizaltı savunma sistemlerini, uçaklara karşı geliştirilen teknolojilerini ve denize dayanıklılığını deneyen milli korvetin, helikopter pistine Seahawk SB70 savaş helikopteri test inişleri yaptı.

İŞTE BURGAZADA'NIN ÖZELLİKLERİ

MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Burgazada Korveti'nin yapımına, 17 Aralık 2014'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı.

18 ayda korvetin 29 bloku inşa edilerek, kızak üstünde birleşimi gerçekleştirildi. Bu sürede komutanlığa teslim edilen cihaz, sistem, kabo, boru ev IHİ sistemi devreleriyle ana tahrik sistemi şaft braketleri ve stern tüpler yerine monte edildi.

Gemi, sözleşmelerde yer alana inşa zaman planından 3 ay önce tamamlanarak, denize indirildi. Geminin, denize inmesinden sonra da donatım faaliyetlerine devam edilerek, test aşamasından sonra hizmete girişi yapılacak.

2400 TON AĞIRLIK

Korvet, serinin diğer gemileriyle aynı standartlara göre üretildi. Buna göre, 99,5 metre boyunda, 14,4 metre genişliğindeki gemi, 2400 ton ağırlığında bulunuyor.

Su üstünde saatte 29 deniz mili üzerinde sürat yapabilen gemide, 35 megavat güce erişen gaz türbini ve dizel makinelerle çift pervaneden oluşan sevk sistemi yer alıyor.

6 BİN 485 KİLOMETRE SEYİR MENZİLİ

İntikal sürati ile ikmal ve yakıt desteksiz 3 bin 500 deniz mili yani 6 bin 485 kilometre seyir menziline sahip gemi, 10 gün denizde kalabilme özelliğe göre tasarlandı.

Bu şekilde ekonomik sürat olan saatte 15 deniz mili yani saatte 28 kilometre süratle 9 günde, saatte 29 deniz mili yani saatte 54 kilometre üzeri süratle 5 günde Aden Körfezi'ne intikal edebiliyor.

10 TONLUK HELİKOPTER İÇİN GEREKLİ HER ŞEY VAR

Korvet, 10 tonluk helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip şekilde sahip inşa edildi.

SU ÜSTÜ HARP SU ALTI SAVUNMA

Burgazada Korveti, su üstü harbi, deniz altı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif gözetleme, komuta kontrol, asimetrik savunma harbi görevlerini icra edebiliyor.

Vira Haber