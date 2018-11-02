Tuzla'da tersanedeki bir gemide yangın çıktı

Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir tersanede bakım yapılan gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri gemideki yangına müdahale ederek söndürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, Litvanya bandıralı bir gemide yangın çıktığı ve yangında ölen veya yaralananın olmadığı, bir kaç kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yangında herhangi bir patlama ya da terör olayının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Vira Haber