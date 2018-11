Cosco Shipping Türkiye’ye büyük jest

Shangai Jiangnan Changxing Shipbuilding tersanesinde gerçekleştirilen isim törenine Cosco Shipping Türkiye’den Genel Müdür Bay Xiu Ping Wang de katıldı.

Cosco Shipping Gruba bağlı Cosco Shipping Lines, 1 Mart 2016 da CSCL ve Cosco Container Lines Co. Ltd’nun birleşmesiyle doğdu. Selefi olan Cosco Container Lines Co. Ltd., 11 Kasım 1997 de kuruldu. Şirket temel olarak yerel ve uluslararası konteyner taşıma ve konteyner taşıma ile ilgili işler yapmaktadır.

Cosco Shipping Lines Turkey 2017 yılında Düzenli Hat İşleten Konteyner Acentesi dalında Altın Çıpa ödülünü aldı. COSCO SHIPPING Lines, Şangay merkezli,26 departmanı, 4437 si denizaşırı olmak üzere 17.000 çalışanı bulunmaktadır.

