Taşucu Limanı ihalesi 24 Aralık’a kaldı

Daha önce 24 Eylül olarak duyurulan son teklif verme tarihi 2 Kasım olarak değiştirilen Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı sahasındaki bazı taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme süresi bu kez 24 Aralık'a uzatıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı sahasında bulunan sanayi tesis alanı taşınmazının "satış" ve Taşucu Limanı ve lojistik tesis alanı taşınmazının "36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 24 Aralık olarak belirlendi.

Öncesinde ise 25 Haziran'dan 1 Ağustos'a, 24 Eylül’e ve 2 Kasım’a kadar uzatma yapılmıştı.

1983 tarihinde yapımına başlanan ve 15 Kasım 1985'te faaliyete geçen Taşucu Limanı, Mersin ilinin en büyük 2. limanı. Türkiye Selülöz ve Kağıt Fabrikası’na (SEKA) ait işletmelerden biri olarak 1984 yılında faaliyete geçen “SEKA Akdeniz İşletmesi Kağıt Fabrikası” olarak faaliyet göstermişti.

2003 yılında işletmesine ara verilen liman için kağıt fabrikası olarak yapılan özelleştirme çalışmalarından olumlu sonuç alınamayınca Sümer Holding’e devredilerek “Sümer Holding Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi” olarak adlandırıldı. Ardından faaliyetler durdurulmuş ve işletme kapatılmıştı.

2009 yılında ise imar planı "Turizm Tesis Alanı ve Yat Limanı" olarak yeniden düzenlendi fakat 2013 yılında Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi 23.01.2017 tarihinde TDİ’ye devredildi. Toplam kapalı depolama alanı 9 bin metrekare ve açık depolama alanı ise 118 bin metrekare. Kara alanı 291 bin 183 metrekare olan limanda sanayi tesis alanı 714.182,88 ve lojistik tesis alanı ise 329.508,68 metrekare olarak görünüyor.

Vira Haber