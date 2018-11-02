Rus milyarder Abramovich yatını satışa çıkardı

İngiltere'ye giriş yasağı konulan Rus işadamı Roman Abramovich, zor günler geçiriyor... Abramovich, 8 katlı bir apartman yüksekliğinde olan ve 1 milyar dolara yaptırdığı Eclipse yatını satışa çıkardı... 9 yaşındaki yatın değerinin 600 milyon dolar olduğu ancak Abramovich'in bir an önce satmak için fiyatı 500 milyon dolara kadar indirdiği iddia edildi.

Mahremiyetine büyük özen gösteren Rus oligarkın, paparazzilere karşı aldığı önlemler de yatta bulunuyor. Eclipse manyetik bir koruma kalkanına sahip ve lazer tarama sistemiyle çevresine sokulan elektronik ya da dijital her tür kamerayı çalışmaz hale getiriyor. Abramovich'in kamarası tam 5 bin metrekarelik bir alana sahip.

Mega yatta ayrıca iki yüzme havuzu, 50 metre derinliğe dalabilecek bir denizaltı, her birinde 182 santimlik TV bulunan 11 tane konuk kamarası var. Yaklaşık 70 kişilik mürettebatın tam zamanlı hizmet verdiği yatın haftalık kirası da 1 milyon dolar. 2 helikopter pistinin de olduğu yat için Dubai'den iki müşterinin olduğuna dikkat çekildi.

Eclipse'te 2 sinema salonu, disko, özel mangal alanı, squash kortu ve oksijen odası da mevcut.

Vira Haber