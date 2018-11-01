Hidrodinamik, Jack-up Platform’unu teslim ediyor

Ottomar ve Posedion işbirliğinde üretimi tamamlanan ve Fransa Calais Limanı’nın genişletilmesi projesi kapsamında Fransız Bouygues Travaux Publics (BYTP) Firması için imal edilen JACK-UP Platformu 3 Kasım’da Hidrodinamik Tersanesi’nde düzenlenen törenle teslim edilecek.

Ottomar ve Posedion işbirliğinde üretimi tamamlanan ve Türkiye’de imal edilen tasarım ve mühendisliğinden imalatına, hidrolik kaldırma sisteminden güverte ekipmanlarına kadar tamamen yerli en büyük kapasiteli JACK-UP Platformu 3 Kasım’da Hidrodinamik Tersanesi’nde düzenlenen törenle teslim edilecek.

Bugüne kadar Türkiye’de yüzde 100 yerli tasarım ve imalat ile gerçekleşen en büyük kaldırma kapasiteli Jack-up Platform, 36 metre uzunluğundaki 4 adet ayağının üzerinde deniz seviyesinden yükselerek, üzerinde çalışacak olan 250 ton ağırlığındaki Plateli Kreyn ile, deniz inşaatlarının yapılmasında, kazık çakma ve beton blokların deniz zeminine yerleştirilmesi görevlerinde çalışacak.

Bu önemli projenin tasarımı Poseidon Mühendislik, İmalatı Ottomar A.Ş., Hidrolik Kaldırma Sistemleri (Jacking System) ve Güverte ekipmanları Gürdesan, klaslaması Rina, tersane imalatları Hidrodinamik Tersanesi ve ayak boru imalatları ise Bordo Denizcilik tarafından yapıldı.

Vira Haber