Fırtınaya yakalanan Türk sörfçü kayboldu

3 yıldır dünya turu yapan Türkiye sörf şampiyonlarından Deniz Ayhan Kızılinci'nin yelkenli teknesinin fırtınadan dolayı İtalya'nın Kalabriya bölgesindeki Catanzaro kentinde kayalıklara çarptığı ve sörfçünün pazar gününden bu yana kayıp olduğu açıklandı.

Regio Calabria Sahil Güvenlik yetkilileri, İtalyan basınında çıkan bu yöndeki bilgileri doğrularken, Söz konusu yelkenlinin fırtınadan dolayı kayalara çarptığı haberini alır almaz Sahil Güvenlik ekipleri tekneler ve helikopterle hemen denizde aramalara başladı. Aramalara Sivil Savunma ekipleri de karadan katıldı.

Kurtarma ekipleri "Fırtına, bu olaydan sonraki günlerde de devam etti. Teknenin içinde bulunduğunu tespit ettiğimiz kayıp Türk vatandaşını aramaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"AMACIM TÜRK BAYRAĞINI DÜNYA DENİZLERİNDE DALGALANDIRMAK"

Türkiye sörf şampiyonlarından 51 yaşındaki Deniz Ayhan Kızılinci, kendi yaptığı 8 metrelik, tek direkli ve yelkenli ’Red Pearl’ adlı trimaran tekneyle, dört yıl sürecek dünya turu için 2015 yılında Muğla’nın Bodrum İlçesi’nden denize açılmıştı.

Sörf eğitmeni Kızılinci, Türkiye Sörf Şampiyonası’nda iki kez birincilik elde etmiş, 2004’te Avrupa dördüncülüğünü kazanmıştı.

Kızılinci, dört yıl sürmesini planladığı turda çekeceği video ve fotoğraflar ile ülkeye dönüşünde belgesel çekmeyi ve anılarından oluşan bir kitap yazmayı hedefliyordu.

"BİRÇOK FIRTINADAN SAĞ KURTULDU"

İsmini vermek istemeyen bir arkadaşının İtalyan basınına yaptığı açıklamaya göre, Deniz Ayhan Kızılinci, geçen yıl Saint-Martinde iken yaşadığı hortum vakasının ardından teknesinin kendisine yetersiz gelmesi üzerine Kanadalı bir arkadaşından Meridian Chaser adlı yelkenliyi satın alarak, turuna onunla devam etti.

Söz konusu arkadaşı, "Deniz, benim ve gittiği her yerde buluştuğu diğer arkadaşları için muhteşem bir insan ve muhteşem bir sportmen, denizciydi. Birçok kez fırtınaya yakalandı ama hep limana sağ salim ulaşmayı başardı. Umarım bu sefer de ondan iyi haberler alırız" diye konuştu.

Vira Haber