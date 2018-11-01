DEÜ Denizcilik Fakültesi 30.yılını kutladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin 30. Yıl Kutlama Töreni 31 Ekim 2018 saat 14.00’de Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kutlama Törenine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez ile İzmir ve Aliağa Şubelerinin Yöneticileri, Fakülte’nin Mezunlar Derneği (DEFMED) Başkanı, Fakültenin Kurucu Dekanı ve Önceki Yüksekokul Müdürü, Lojistik ve Denizcilik ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Denizcilik Firmalarının Temsilcileri, Fakültenin mezunları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Kutlama töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından ilk açılış konuşmasını Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Ali Deveci gerçekleştirdi. Prof. Dr. Deveci konuşmasına, DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin eğitim öğretime başlamasının 30. Yılını kutluyor olmaktan duyduğu heyecanı ve mutluluğu dile getirerek başladı. Fakülte’nin, denizcilik ile ilgili köklü bir geçmişin, bilgi birikiminin, antik limanların olduğu ve stratejik bir konuma sahip Ege Bölgesi ve İzmir’de kurulmasının bir rastlantı olmadığını vurguladı. Denizcilik ile köklü bir tarihi bulunan bu coğrafyada kurulmuş olan okulun, Türkiye’nin denizcilik ilgi ve çıkarları doğrultusunda; lojistik, ulaştırma, mühendislik ve işletme yönetimi alanında uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar ve toplumsal hizmetler vermeyi misyon edinerek, denizcilik alanında evrensel bilgi birikimine ülke ve dünya çapında katkı sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Deveci, ilk olarak 1988 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile eğitim-öğretime başlandığını, ardından 1995 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün, 2006 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’nün ve son olarak da 2015 yılında Lojistik Yönetimi Bölümü’nün eğitim-öğretime başladığını dile getirdi. Yüksek Okul Kurucu Müdürü Prof.Dr. Atilla Sezgin, önceki Yüksekokul Müdürleri Prof.Dr. Mete Oktav, Prof.Dr. Ömer Baybars Tek ve son olarak da fakültenin kuruluşunu gerçekleştiren, törenin düzenlendiği güzel mekanı yoktan var edip donatan fakülte kurucu dekanı Prof.Dr. Güldem Cerit’e öğrenciler, mezunlar ve fakülte adına şükranlarını sundu. Ayrıca Prof.Dr. Deveci, katkılarından dolayı üniversitenin tüm önceki rektörleri ile yüksekokulun fakülteye dönüştürülmesi sürecinde destek olan şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar’a teşekkürlerini ifade etti.



Prof.Dr. Deveci, DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin bugün geldiği noktada; güçlü eğitim-öğretim sistemi, altyapısı ve olanaklarıyla, yetkin akademik kadrosuyla, Türkiye’nin ve Dünyanın birçok ülkesinde ve denizlerinde üstün başarılarla dolu olan mezunlarıyla, gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve yayınlarıyla, kamu ve özel sektör paydaşlarına yönelik gerçekleştirdiği projeler ile birlikte ülkemizde ve dünyada önemli bir merkez haline gelerek, çok saygın bir konuma erişmiş olduğunu belirtti. Türkiye’de denizcilik alanında birbirleriyle entegre 4 stratejik bölümü bünyesinde bulunduran başka bir fakülte olmadığını belirterek, fakültenin bugüne kadar toplam 2553 mezun verdiğini, halihazırda da toplam 1299 lisans öğrencisi bulunduğunu, lisansüstü öğrencilerimizle birlikte bu sayının 1500’ü aştığını söyledi. Fakültenin bu anlamda denizcilik eğitiminde Türkiye’de en fazla öğrenciye sahip fakülte olduğunu vurguladı.

Prof.Dr. Deveci konuşmasını kutlama törenine katılan tüm konuklara, törende bulunan bulunamayan, fakülteye katkı yapan tüm paydaşlara, mezunlara, fakültenin akademik ve idari personeline teşekkür ederek, sözlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “Biz uygarlıktan, ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre yürüyoruz” sözü ile tamamladı.



Ardından Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFMED) Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin geçtiğimiz 30 yıl içerisinde hızla dünya çapında değerli bir marka haline geldiğini belirtti. Erbayraktar, okulun mezunlarına kattığı en büyük değerin deniz örf ve adetlerini bilimin ışığında uygulamayı öğretmesi olduğunun altını çizdi. DEFMED’in bir dernekten daha öte bir aile ve DEÜ Denizcilik Fakültesi mezunlarının arasında oluşan bir güç odağı olduğunu dile getirerek, yeni mezunlar ile bu ailenin sürekli büyümekte ve güçlenmekte olduğunu belirtti.

Törene İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran adına katılan İMEAK DTO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hakan Çendik, sözlerine fakülte için emek veren tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini ileterek başladı. 30 yılın eğitim dünyası için çok uzun bir süre olmamasına karşın, DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin denizcilik eğitimi alanına damga vurmasına yettiğini belirten Çendik, fakültenin dünyanın dört bir yanında önemli konumlarda bulunan mezunları tarafından başarılı bir şekilde temsil edildiğini vurguladı. Çendik, Deniz Ticaret Odası olarak fakülteye hem maddi hem de manevi anlamda desteklerinin artarak süreceğini, staj olanaklarının arttırılmasında da katkı sağlayacaklarını belirtti.



Törende konuşan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Cem Erdem, DEÜ Denizcilik Fakültesi ile bakanlığın birçok konuda yakın işbirliği içerisinde bulunduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Gerek sektörel gerekse eğitim anlamında gerçekleştirilen düzenlemelerde Denizcilik Fakültesi’nin daima bakanlığa destek sağladığını dile getiren Erdem, bakanlık olarak fakültenin tecrübesine ve bilgi birikimine sonuna kadar güvendiklerini belirtti. Erdem, fakültenin bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunarak konuşmasını sonlandırdı.

Ardından Denizcilik Fakültesi’ne değer katan, kamu ve özel sektörde önemli konumlara ulaşmış olan ve törene katılabilen 10 mezun konuşma yaptı. Törende mezunlardan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Murat Pamık; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Sadık Kılkış; Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü mezunları Pelin Devrim, Emre Tümer, Gökçen Atalayer, Barış Dilek, Osman Bilgin, Şenol İbiş, Hüseyin Gökten ve Yusuf Öztürk mevcut işleri, konumları ve kendi kariyeri ile ilgili gelecek öngörülerini içeren konuşmalarını gerçekleştirdi.



Konuşmaların sona ermesinin ardından 30. Yıl Kutlama Töreni anı plaketlerinin sunulmasına geçildi. Törende sırasıyla okulun Kurucu Müdürüne, Önceki Müdürlerine, Kurucu Dekanına, İMEAK Deniz Ticaret Odası temsilcisine, DEFMED Başkanına ve ARKAS Holding CEO’suna, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisine plaketleri takdim edildi. Ardından konuşmalarını yapan mezunlar ile Fakülteye son dönemde destek olan sponsorlara ve törenin düzenleme kurulu üyelerine plaketleri verildi.

30. Yıl Kutlama Töreni, DEÜ Devlet Konservatuvarı Korosu Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Beşlisi tarafından sunulan müzik dinletisi sonrası verilen kokteyl ile sona erdi.



Vira Haber