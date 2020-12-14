Denizcilik Dünyasının En Etkili 100 İsmi Açıklandı

Listede Türkiye'den iki isim yer aldı. Şadan Kaptanoğlu ve Yüksel Yıldırım, denizcilik dünyasının etkili insanları arasında gösterildi.

2020 yılında denizcilik dünyasının en etkili isimleri listesinin ilk sırasında gemiadamları bulunuyor.

Koronavirüs pandemisi sırasında ağır çalışma koşulları altında uzun süre gemilerde görev yapan deniz insanları, Llyod's List'in denizcilik dünyasının en etkili yüz ismi sıralamasında ilk sıraya layık görüldü.

Listenin ikinci sırasında AP Moller Holding/AP Moller Maersk'ten Robert Uggla ve Soren Skou, üçüncü sırada Cosco/China Merchants'tan Xu Lirong/Miao Jianmin, dördüncü sırada Bacomm/ICBC'den Zhao Jiong/ Zhao Guicai ve 5. sırada ise Cargill'den Jan Dieleman yer aldı.

BIMCO Başkanı Şadan Kaptanoğu, denizcilik dünyasının en etkili 100 ismi sıralamasında 62., Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım da 68. oldu.

listenin tamamına şu linkten erişebilirsiniz: https://lloydslist.maritimeintelligence.informa.com/one-hundred-edition-eleven

Vira Haber