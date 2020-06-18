Denizcilik Genel Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleşti. Ünal Baylan, görevi Ahmet Selçuk Sert’ten devraldı.
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne atanan Ünal Baylan, devir teslim töreninde görevi Ahmet Selçuk Sert’ten devraldı.
Halef – selef genel müdürler, gerçekleşen törende birbirlerine başarı temennilerinde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da törende hazır bulundu.
Vira Haber
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Etiketler : Denizcilik, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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