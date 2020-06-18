İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Denizcilik Genel Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
Denizcilik Genel Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Denizcilik Genel Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nde devir teslim töreni gerçekleşti. Ünal Baylan, görevi Ahmet Selçuk Sert’ten devraldı.

A+A-

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne atanan Ünal Baylan, devir teslim töreninde görevi Ahmet Selçuk Sert’ten devraldı.

Halef – selef genel müdürler, gerçekleşen törende birbirlerine başarı temennilerinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da törende hazır bulundu.

denizcilik-001.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.