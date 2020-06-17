DFDS Akdeniz İş Birimi, KAGİDER İş Birliğinde Dijital Pazarlama Eğitimlerine Devam Ediyor

17 Haziran Çarşamba günü, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile iş birliği içinde kadın girişimcilere sunulan dijital pazarlama eğitimlerinin ikincisinde ”Dijital medyada kullanılabilecek reklam modelleri ve hedeflemeye yönelik etkin kullanımı” aktarıldı.

DFDS Akdeniz İş Birimi’nin pandemi sürecinde DFDS Akademi ile dijital platformlara taşıdığı video paneller ve eğitimler hız kesmiyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, 17 Haziran Çarşamba günü, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile iş birliği içinde kadın girişimcilere sunulan dijital pazarlama eğitimlerinin de ikincisini gerçekleştirdi.

17 Haziran Çarşamba günü, KAGİDER üyesi kadın girişimcilere sunulan eğitimde konuşan WPP medya yatırım grubu GroupM’in bünyesindeki m/SIX Dijital Lideri Mesut Şefizade “Dijital platformların reklama yönelik etkin kullanımı ve doğru hedef kitleyi belirleme yöntemleri” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük iletişim grubu WPP’nin desteklediği eğitimler, dijital pazarlamanın medya ve reklam alanında sunduğu fırsatları, yöntemleri ve trendleri masaya yatırıyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Dalga eğitimlerle ilgili şöyle konuştu: “DFDS Akademi İş Birimi olarak, COVID-19 günlerinde pandemi sürecini, pazarlama ve iletişim etkinliklerimizi çevrimiçine taşıyarak en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum. DFDS Akademi’nin, kadın girişimcilere yönelik ilk iki eğitim semineri ile dijital pazarlamanın sunduğu fırsatlardan en etkili şekilde faydalanmanın yollarını konuştuk. Alanında uzman kişilerle sunduğumuz eğitimler sayesinde DFDS Akademi’nin güçlü bir platforma dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyorum.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan Kapralı ise eğitimlerle ilgili şunları söyledi: “Kadınlar, pandeminin etkilerini ilk elden ve en yakıcı şekilde deneyimleyen sosyal grup oldu. Bu zorlu süreçte yine en çok küçük işletme sahibi kadın girişimcilerin ve onların aktif olarak yer aldığı sektörlerin etkilendiğini biliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde DFDS Akademi bünyesinde verilen eğitimler, kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılımı için büyük önem taşıyor.”

Vira Haber