Hesabı Ödememek İçin Denize Atladı

Aydın Kuşadası, Camikebir Mahallesi'nde yaşanan olayda, denize kıyısı olan bir restorantta yemek yiyen kişi, yemek bittikten sonra gelen parayı ödememek için denize atladığı iddia edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan vatandaş, ekiplerin uzun uğraşı sonucu Sahil Güvenlik botuna bindirildi.

Kıyıya çıkarılan vatandaş daha sonra serbest bırakıldı.

Vira Haber