Türk Loydu Vakfı’nın Desteklediği Akademik Bursiyere Uluslararası Ödül

Katkı ve desteklerinden ötürü Türk Loydu’na teşekkürlerini sunmak üzere genel merkeze ziyarette bulunan Cihad Delen’e, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu tarafından kazandığı ödül ve Türk gemi inşaatı ve denizcilik sektörüne sağladığı uluslararası akademik katkıdan dolayı bir başarı plaketi verildi.

Türk Loydu Vakfı akademik bursiyerlerinden İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Cihad Delen, gemi inşaatı ve denizcilik alanında uluslararası üne sahip, Londra merkezli The Royal Institution of Naval Architects tarafından her yıl 35 yaş ve altındaki bir bilim araştırmacısına verilen “Wakeham Ödülü”nü, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Bal danışmanlığında hazırladığı makalesiyle almaya hak kazandı.

Aldığı ödül sonrası Türk Loydu’nu ziyaret eden Cihad Delen için plaket töreni düzenlendi. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Akyıldız’ın katıldığı plaket töreninde, Cihad Delen’e Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu tarafından Türk denizciliğine uluslararası katkı sağladığı için bir başarı plaketi verildi.

Plaket töreninde bir konuşma yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu; Türk Loydu Vakfı’nın faaliyet alanları kapsamındaki karşılıksız burs, akademik destek ve eğitim yardımlarının, ülkemize yararlı insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlamak yoluyla, toplumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesini amaçladığını belirtti.

Türk Loydu Vakfı akademik bursiyerlerinden İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Cihad Delen’in İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şakir Bal danışmanlığında hazırladığı makalesiyle “RINA Wakeham Prize” ödülünü kazanması sebebiyle gurur duyduklarını ifade etti. Ödüle konu olan akademik çalışmanın, Türk Gemi İnşaatı alanına katkıları olan, İTÜ Makina Fakültesi Gemi İnşaatı Kurucu Kürsü Başkanlığı görevini yapan ve ülkemizdeki ilk gemi inşaatı profesörü unvanına sahip Prof. Telfer’in çalışmalarını günümüze de taşıdığı için önemli olduğunu altını çizdi.

Plaket töreninde bir açıklama yapan Cihad Delen; ‘’Royal Institution of Naval Architects tarafından 35 yaş altı en iyi araştırmacılar için verilen Wakeham ödülüne, Prof. Dr. Şakir Bal ile birlikte hazırladığımız ve 2019 yılında yayımlanan “Telfer’s GEOSIM Method Revisited By CFD” başlıklı akademik çalışmayla layık görüldüm. Bu çalışmanın başlıca motivasyon kaynağı, Türk Gemi İnşaatı alanında hatırı sayılır katkılara sahip Prof. Edmund Victor Telfer’in değerlerini hatırlatmak ve çalışmalarını günümüze taşımaktır. Dolayısıyla bu çalışma 1946-1951 yılları arasında İTÜ Makina Fakültesi Gemi İnşaatı Kurucu Kürsü Başkanlığı görevini yapan ve ülkemizdeki ilk gemi inşaatı profesörü unvanına sahip Prof. Telfer’in aziz hatırasına adanmıştır” diyerek, akademik çalışmalarına destek olan Türk Loydu Vakfı’na teşekkür etti.

Vira Haber