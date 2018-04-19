İstanbul’da bulunan Denizcilik Meslek Liseleri arasında 2011 yılından bu yana aralıksız olarak yapılan İstanbul İli Denizcilik Meslek Liseleri Bilgi Yarışması bu yıl da 18 Nisan 2018 Çarşamba günü Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi ev sahipliğinde yapıldı.

Bilgi yarışması ilk kez 2012 yılında yine Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi ev sahipliğinde yapıldı ve yarışmaya biri özel beşi devlet okulu olmak üzere İstanbul’da bulunan tüm denizcilik meslek liseleri katıldı ve katılmaya devam ediyorlar.

Yarışmalar Güverte İşletme ve Gemi Makineleri İşletme olmak üzere 2 dalda ayrı ayrı yapılıyor. Okullar arasında yapılan anlaşma gereğince her yıl Güverte İşletme dalında birinci olan okul ertesi yıl yarışmada ev sahipliği yapıyor. Bu uygulama gereğince 2017 yılında Güverte işletme dalında birinci olan Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi bu yıl yapılan yarışmanın ev sahibi oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan yarışmanın açılış konuşmasını Özel eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi Meslek Dersleri Koordinatörü Hüseyin YILDIRIM yaptı. YILDIRIM, yarışmanın amacını ve tarihçesini anlattıktan sonra dostluk ve centilmenliğe vurgu yaptı.

Eryetiş Balkanlar Eğitim Kurumlarının Tavşantepe/Pendik kampüsünde yapılan yarışmalara aşağıdaki okullar katıldı:

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa

Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hacı Rahime Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi

Hacı Rahime Ulusoy MTAL ve Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesinda sadece Güverte İşletme dalında eğitim verildiğinden anılan okullar sadece Güverte İşletme Dalı yarışmasına katılmaktadırlar.

Yarışmalar her yıl olduğu gibi bu yıl da çok çekişmeli geçti. Yarışmalar sonunda ilk üç derece aşağıdaki gibi gerçekleşti.

Güverte İşletme Dalı Sonuçları :

1. Tuzla Piri Reis MTAL

2. Hacı Rahime Ulusoy MTAL

3. Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa MTAL



Gemi Makineleri İşletme Dalı Sonuçları:

4. Tuzla Piri Reis MTAL

5. Ziya Kalkavan MTAL

6. Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa MTAL



Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları Okul Müdürleri tarafından verildi.

Okullar 2019 yılı için Güverte İşletme Dalı Birincisi Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde buluşmak üzere sözleştiler.























Vira Haber