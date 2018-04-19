KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Buluştu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği, Türk Boğazları Rehberi Eğitim Çalışması ve Geleneksel İlkbahar Mezunlar Yemeği etkinliğinde biraraya geldi.
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07 Nisan 2018 Cumartesi günü, çok sayıdaki KTU DUIM Mezunlar Derneği üyesinin katılması ile Türk Boğazları Rehberi konulu eğitim çalışamsı gerçekleşti.
Çalışmada Türk Boğazlarının coğrafi, fiziki yapısı, önemi, ulusal ve uluslararası gelişmeler, mevzuat, denetimler, seyir kuralları ve seyir özellikleri, akıntı ve hava olaylarının boğaza etkisi gibi konular üzerinde duruldu. Üyeler tecrübelerini ve yaşadığı durumları paylaştılar.
Vira Haber
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