KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Buluştu

07 Nisan 2018 Cumartesi günü, çok sayıdaki KTU DUIM Mezunlar Derneği üyesinin katılması ile Türk Boğazları Rehberi konulu eğitim çalışamsı gerçekleşti.

Çalışmada Türk Boğazlarının coğrafi, fiziki yapısı, önemi, ulusal ve uluslararası gelişmeler, mevzuat, denetimler, seyir kuralları ve seyir özellikleri, akıntı ve hava olaylarının boğaza etkisi gibi konular üzerinde duruldu. Üyeler tecrübelerini ve yaşadığı durumları paylaştılar.









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