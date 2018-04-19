İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda Görev Dağılımı Yapıldı

8 Nisan’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, İMEAK Deniz Ticaret Odası Merkez Yönetimi seçimlerinde 2 bin 300 oy alarak başkan seçilen Tamer Kıran, dün resmi olarak görevine başlamıştı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Tamer Kıran başkanlığındaki ilk Yönetim Kurulu Toplantısı bugün DTO'da gerçekleştirildi.

Yoğun bir gündemle toplanan yönetim kurulunda yöneticilerin görev dağılımı da belirlendi. Buna göre Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olurken Ömer Faruk Miras, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi görevine getirildi.