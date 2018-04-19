BEÜ'de Denizcilikte eğitim-sektör ilişkisi tartışılacak

Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu çalıştayda; denizcilik alanında yetkin birçok eğitimci ve akademisyeninin, özel sektör temsilcilerinin, bürokratların ve denizci öğrencilerin katılımıyla, denizcilikte eğitim-sektör ilişkisinin masaya yatırılacak.

Denizcilik öğrencilerinin atölye çalışmaları kapsamında eğitimle ilgili sorunları tartıştıkları, eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirdikleri, mezuniyet sonrası istihdam sorunlarını tartıştıkları ve çözüm önerileri getirebilmek maksadıyla bir araya geldikleri Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları VII.Öğrenci Çalıştayı ve Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları Çalışma Grubu XVII si bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 26-27-28 Nisan tarihlerinde Büyük Anadolu Ereğli Hoteli'nde gerçekleştirilecek.

Vira Haber