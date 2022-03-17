Denizcilik Platformu İçin Çalışmalar Başladı

GEMİMO Başkanı Feramuz Aşkın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TÜRDEF Başkanı Arif Bostan, TÜRDEF Genel Sekreteri Nuri Koray Kurun, TÜRDEF’e üye dernek başkanları Mutlu Dündar, Zafer Akbulut, Teoman Mustafa Akyol, Murat Şahin, Selahattin Alan ve Yakup Korkmaz ile dernekleri temsilen Ahmet Çağlar Coşkunsu ve Cem Soydan hazır bulundu.

Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, ev sahibi GEMİMO yönetim kurulundan Yaşar Canca ve Salih Bilal'ın bulunduğu toplantıda katılımın genişletilerek İMEAK Deniz Ticaret Odası, GMO, Türk Loydu, işveren ve işçi sendikalarının da katılımı ile kapsayıcı bir denizcilik platformu oluşturulmasına karar verildi.

TÜRDEF Yönetimi haberi şöyle duyurdu: “Milli menfaatler ve Türk denizciliğinin geleceği adına konsensüs oluşturulması bakımından somut bir adım olarak ‘Denizcilik Platformu’nun oluşturulduğunu memnuniyetle ifade ederiz.”

Vira Haber