Denizcilik sektörü olası İstanbul depremini konuştu

Yoğun bir katılımla gerçekleşen çalıştaya İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Prof. Dr. Özcan Arslan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İMEAK DTO Eski Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Türk Loydu Vakfı Üyesi Yılmaz Onur, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel, İTÜMTAL Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros ve denizcilik sektörü paydaşları katıldı.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Suat Umut Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayda “Olası İstanbul Depremi’nin denizcilik sektörüne etkileri ve sonrasına izlenebilecek yol haritaları” farklı oturumlarda, uzman konuşmacılar eşliğinde ele alındı.

Başaran Bayrak: “Depremlerde denizyolu lojistiği çok önemli”

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren İME AK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, depremin Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu ve buna göre hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti. 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde denizyolu lojistiğini önemine vurgu yapan Başaran Bayrak, “500 mile yakın bir mesafede o bölgeye en kolay ulaşılan yöntem denizyolu ile oldu. Orada bazı gemilerimiz içerisinde insan barındırma yeri olarak kullanıldı. 15-20'ye yakın sefer yapılarak ekipman ve teçhizat götürüldü. Deprem gerçeği de İstanbul için hep konuşuluyor. Ne zaman olacağı da belli değil, böyle bir durumda İstanbul’da nasıl bir hazırlık yapmalıyız, denizi nasıl kullanabiliriz diye bunların konuşulması lazım. Verimli bir çalıştay olacağını düşünüyorum. Buradan alınan çıktıların sektörle paylaşılması da çok önemli. Buna göre de hazırlık yapılması lazım” diye kaydetti.

Özcan Arslan: “Denizyolları her zaman açıktır”

Ardından konuşması yapmak üzere kürsüye gelen İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini anarak, şöyle devam etti: “Depremler çok yönlü hazırlık yapılması gereken, sonrasında da planlı, organize ve hızlı şekilde müdahale edilmesi gereken doğal afetlerden biridir. Depremlerden en az zarar görmek için bilim ve fen ışığında hareket edilmelidir. Bugün bu amaçla çok değerli uzmanları burada bir araya getirdik. Olası acil durumlara hazırlıklı olmak, doğa şartlarıyla mücadele etmek ve olası acil durumlara etkin şekilde müdahale etmek denizciliğin genetiğinde vardır. Bugünkü çalıştayda olası İstanbul depreminde en az zarar görmek üzere denizcilik sektörü ne gibi hazırlıklar yapabilir ve deprem sonrası denizciliğin hangi yetenekleri bu kayıpları azaltabilir konularını konuşacağız. Karayolları, havalimanları zarar görebilir ancak denizyolları her zaman açıktır. Gemiler; lojistik, barınma, hastane, enerji, haberleşme, güvenlik ve müdahale aracı olarak çok yönlü kullanılabilir. Limaların, marinaların ve tersanelerin teknik imkanları etkin bir şekilde kullanılabilir.”

Çalıştayın birinci oturumunda sunum yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü’nden Dr. Hikmet İskender, Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu, Ada Tersanesi Başkanı Adil Erkoç ve GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir tarafından; "İstanbul’un olası depremi ve Marmara’da mevcut durumu, İstanbul Depremi ve Afet Yönetimini, Tuzla tersanelerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi için gerekli yatırımları ile Tersanelerde depreme hazırlık ve deprem sonrası için tersane imkanları" konuları değerlendirildi.

Moderatörlüğünü Salih Zeki Çakır’ın yaptığı ikinci oturumda ise; Ataköy Marina Eski Başkanı Sedat Altunay, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aydın Mert, TÜRKLİM Başkanı Aydın Erdemir ve MEKE Denizcilikten Kerem Kemerli gibi önemli isimler “Marinalar olası depreme hazır mı?, Limanlar depreme hazır mı?, Depreme dayanıklı limanlar, Olası Marmara depreminde denize ulaşacak atıklar ve petrol kirlenmesi için planlamalar” başlıklı konuları ele aldı.

Çalıştay risk azaltıcı önemler ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Vira Haber