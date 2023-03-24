Denizcilik sektöründen CADMATIC seminerine büyük ilgi

Crowne Plaza Asia Kurtköy’de yapılan seminer, sivil ve askeri denizcilik sektörünün tüm paydaşları tarafından beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşti. 21-22 Mart tarihleri arasında yaklaşık 200 kişinin katıldığı seminerin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Artı Mühendislik kurucu ortağı H. Gökhan Ulusoy, CADMATIC seminerine duyulan ilgiden çok memnun kaldıklarını belirterek, “CADMATIC’i Türkiye’de ilk kullanan firma ARTI Mühendislik olarak 2005 yılından bugüne Cadmatic Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Sektörün içinde 30. yılımızı geride bırakmak üzereyiz. ARTI Mühendislik olarak CADMATIC’in aynı zamanda kullanıcısıyız. Bu durum bizlere CADMATIC kullanıcılarının beklentilerini doğrudan deneyimleyerek, onları en doğru şekilde karşılama şansı doğuruyor. CADMATIC programının kolay kullanım özelliği, gerekli eğitim ve alt yapı desteği, kullanıcıların satış sonrası gerek duydukları teknik desteğe kolay erişilebilirlik avantajı bizi tercih edilirlik anlamında ilk sırada konumlandırıyor. Sıfırdan başladığımız Cadmatic Türkiye ekibinin bugün sektörün lider hizmet sağlayıcısı noktasına gelmiş olması bizi gururlandırıyor” dedi.

Dördüncüsü gerçekleşen Cadmatic seminerlerinin pandemiden sonra ilkini düzenleyen ARTI Mühendislik Kurucu Ortağı H. Gökhan Ulusoy, seminerlere duyulan ilginin her geçen sene artığını dile getirerek hem ticari hem askeri projelerde sıklıkla kullanılan CADMATIC seminerlerinin devam edeceğini söyledi. CADMATIC ekibi, 21-22 Mart tarihlerinde düzenlenen eğitimlerin ardından katılımcılarını Develi Restaurant Tuzla’da verdiği akşam yemeğiyle ağırladı.

Vira Haber