Denizcilik Sektörünün Acı Kaybı

45 yaşındaki Fatih Dönmez denizcilik sektörünün sevilen, duayen isimleri arasında yer alıyordu. Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği mezunu olan Fatih Dönmez, yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle bir süredir Okan Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Fatih Dönmez’in ölümünün ardından Navtek Deniz Teknolojisi A.Ş. bir açıklama yayınladı. Navtek’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Yeri asla dolmayacak, Türkiye’nin en kıymetli gemi inşa mühendislerinden ailemizin en kıymetli üyelerinden kardeşimiz ve teknik müdürümüz Fatih Dönmez’i kaybetmiş olmanın en derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz”.

Açıklamada Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze töreni yapılamayacağı belirtildi.

Genç yaşta yaşamını yitiren Fatih Dönmez’in Bandırma’da 10 ay önce vefat eden Dönce Yoğurtlarının kurucusu Celal Dönmez’in oğlu olduğu ve cenazesinin Bandırma’da toprağa verildiği öğrenildi.

Vira Haber