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Denizcilik Sektörünün Acı Kaybı

Denizcilik Sektörünün Acı Kaybı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı Rıdvan Kartal hayatını kaybetti.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), odanın yönetim kurulu eski başkan yardımcısı ve TÜDEV yönetim kurulu eski üyesi Rıdvan Kartal’ın vefat ettiğini duyurdu.

Kartal aynı zamanda Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski üyesi ve TOBB Yüksek Disiplin Kurulu eski başkanıydı.

Vira Haber olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve denizcilik camiasına başsağlığı diliyoruz.

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Vira Haber

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