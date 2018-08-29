Denizcilik sektörünün en büyük buluşması Viaport’ta

2019’un en özel tasarımları, 2018’in son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının Dünyada ve Türkiye’de ilk kez sergilenecek lansman tekneleri Boat Show Eurasia’da meraklıları ile buluşacak. Son yıllarda mega yat üretiminin merkezi haline gelen Türk tersanelerinin büyük ilgi gören tasarımları ve son teknoloji uygulamaları, dünyanın ünlü yat üreticilerinin son model tekneleri Boat Show Eurasia’da yerli ve yabancı ziyaretçiler için görücüye çıkacak. Bu yıl, Boat Show Eurasia’ya, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya ‘ nın yanı sıra, Avrupa’lıların da büyük ilgisi var. Boat Show Eurasia, 02-08 Ekim tarihleri arasında, 8 binin üzerinde yabancı ziyaretçi ağırlayacak.

Deniz tutkunlarının heyecanla beklediği Uluslararası Boat Show Eurasia, 02-08 Ekim 2018 tarihleri arasında Viaport Marina’da düzenlenecek. Boat Show Eurasia’da boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200’ün üzerinde tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak. Yüzen mücevherler olarak tanımlanan ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve Guletlerin, denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı Boat Show Eurasia’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.

Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek “Lansman Tekneler” de Boat Show Eurasia’da yer alacak. Viaport Marina’nın ileri teknoloji sunan prestijli ve keyifli ortamında, gün boyu alışveriş, Tema park eğlencesi, Akvaryum macerası, sinema, konserler ve benzeri birçok etkinliği bir arada sunan Boat Show Eurasia’yı keşfetmek için ziyaretçilere bir gün yetmeyecek.

Bu yıl ilk defa denizde sergilenecek olan Lansman teknelerden bazıları, Deniz Yatçılık tarafından sergilenecek olan Absolute Navetta 73, Absolute Navetta 48, Galeon 360, Gena Yatçılık tarafından sergilenecek olan Bavaria C45 Style, Bavaria C50 Style, Top Leisure tarafından sergilenecek olan Jeanneau 490, Jeanneau 440, Turmarin tarafından sergilenecek olan Dufour 360 GL, Fountaine Pajot Saona 47, Lucia 40, Astrea 42, Tezmarin tarafından sergilenecek olan Gran Turismo 50, Oceanis 51.1, Oceanis Yachts 62, Lagoon 40, Lagoon 50, Trio Deniz firması Hanse 508, Hanse 458 ile Atölye Kazaz Yatçılık tarafından sergilenecek olan Cayman S450 yer alıyor. Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Eurasia 2017 Yılında 40 bin ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 32 ülkeden 8000’ in üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 60 bin olacak.

TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK BULUŞMASI..

Fiyatları 60 bin TL ile 25 Milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği Boat Show Eurasia’da bu yıl 200 Milyon TL’ nin üzerinde satış hedefleniyor. Her yıl %20 oranında büyüyen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen Boat Show Eurasia’da sektör tek çatı altında deniz üzerinde Viaport Marina’ da bir araya gelirken; lüksü yeniden tanımlayan pahalı tasarımlara ilginin her yıl büyümesi ve fuarda her yıl ekonomik teknelerin de oranı hızla artması sektörün büyümesine fayda sağlıyor.

RAKAMLARLA BOAT SHOW EURASIA

•Fuar Alanı : VIAPORT Marina

•Tarih : 02-08 Ekim 2018

•Sergilenecek Ürünler : Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, lansman ve sıfır tekneler, catamaran, deniz ekipmanları, charter firmaları, hybrid tekneler ve teknolojiler, deniz motosikleti, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünleri.

•Ziyaret Saatleri : 10:00 – 19:00

•Beklenen Ziyaretçi : 60.000 +

•Katılımcı Firma Adedi : 200 +

•Sergilenecek Tekne Adedi : 200 +

•Sergilenecek Marka Adedi : 400 +

Vira Haber