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HHI, Yeni Zelanda donanması için tanker inşa ediyor

HHI, Yeni Zelanda donanması için tanker inşa ediyor

Güney Kore tersanelerinden Hyundai Heavy Industries (HHI), Yeni Zelanda donanması için 166,5 metre uzunluğunda  24 bin ton tonajlı tankerin inşasına başladı.

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Güney Kore tersanelerinden Hyundai Heavy Industries (HHI), Ulsan'daki tesislerinde Kraliyet Yeni Zelanda Donanması (RNZN) için 173 metrelik filo tankeri inşaatına başladı.

Yeni Zelanda Savunma Gücü (New Zealand Defence Force / NZDF) sosyal platformundan tören duyurusu yapıldı. Tanker sözleşmesi, 2016 yılında 323 milyon ABD Doları bedelle imzalandı.

Tankerin uzunluğu 166,5 m, tonajı 24 bin ton olacak.

Vira Haber

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