HHI, Yeni Zelanda donanması için tanker inşa ediyor
Güney Kore tersanelerinden Hyundai Heavy Industries (HHI), Yeni Zelanda donanması için 166,5 metre uzunluğunda 24 bin ton tonajlı tankerin inşasına başladı.
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Güney Kore tersanelerinden Hyundai Heavy Industries (HHI), Ulsan'daki tesislerinde Kraliyet Yeni Zelanda Donanması (RNZN) için 173 metrelik filo tankeri inşaatına başladı.
Yeni Zelanda Savunma Gücü (New Zealand Defence Force / NZDF) sosyal platformundan tören duyurusu yapıldı. Tanker sözleşmesi, 2016 yılında 323 milyon ABD Doları bedelle imzalandı.
Tankerin uzunluğu 166,5 m, tonajı 24 bin ton olacak.
Vira Haber
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Etiketler : Güney Kore, tersane, Hyundai Heavy Industries, HHI, Yeni Zelanda donanması, gemi, tanker
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